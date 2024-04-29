РИА Новости: 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сотрудника хостела, где проживали братья.
«Строится всё вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо… Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания», — отметил он.
Ранее сообщалось, что фигурант дела о «Крокусе» Курбонов приехал в Россию в июле 2023 года.
Позже стало известно, что брата 12-го фигуранта дела о «Крокусе» ранее арестовывали за хулиганство.