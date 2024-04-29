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РИА Новости: 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке

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Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов и его брат Сухроб работали на стройке в Москве.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сотрудника хостела, где проживали братья.

«Строится всё вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо… Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания», — отметил он.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о «Крокусе» Курбонов приехал в Россию в июле 2023 года.

Позже стало известно, что брата 12-го фигуранта дела о «Крокусе» ранее арестовывали за хулиганство.

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