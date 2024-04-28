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Брата 12-го фигуранта дела о «Крокусе» ранее арестовывали за хулиганство

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Брата 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Джумохона Курбонова Сухроба ранее арестовывали за мелкое хулиганство на 15 суток.
Брата 12-го фигуранта дела о «Крокусе» ранее арестовывали за хулиганство
  • Джумохон Курбонов в суде
  • © Суды общей юрисдикции города Москвы

Как сообщили РИА Новости в Хорошёвском суде Москвы, хулиганство заключалось в ругани с родственником с использованием нецензурной брани в общественном месте. Кроме того, Сухроб повздорил с правоохранителями, отказавшись выполнять их требования.

Ранее СК России потребовал отправить в СИЗО 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

Позже суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

Известно, что Курбонов приехал в Россию в июле 2023 года.

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