Психолог Самбурский посоветовал ограничивать использование смартфонов детьми

Автор канала в «Дзене» «Экологичный психолог» клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский рекомендовал ограничивать использование смартфонов детьми.

«Зависимость от гаджетов появляется по разным причинам. Первой из них является раннее знакомство с телефоном. Родители, которые устали и хотят получить передышку, дают ребёнку «весёлую» игрушку, он в неё погружается и никому не мешает», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, таким образом родители лишают ребёнка возможности расти и познавать мир, пробовать что-то делать руками.

«Бесконечные ролики и онлайн-игры дают ребёнку быстрый эндорфин — гормон удовольствия — и формируют у него нехимическую зависимость», — сказал психолог.

В итоге здоровую коммуникацию со сверстниками, занятия на факультативах и кружках заменяет телефон с играми, весёлыми роликами и чатами, заключил эксперт.

Ранее специалист семейного центра «Палитра» Ирина Васильева рассказала, что формировать у ребёнка интерес к чтению нужно с первых месяцев жизни.