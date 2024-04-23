Специалист Васильева: любовь к чтению необходимо прививать с детства

Специалист семейного центра «Палитра» Ирина Васильева рассказала, что формировать у ребёнка интерес к чтению нужно с первых месяцев жизни.

«Несформированный вовремя интерес к чтению может привести к тому, что ребёнок начнёт больше времени проводить в гаджетах, не сможет находить общий язык с другими детьми, будет чаще допускать орфографические ошибки», — объяснила специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

С первого года жизни детям можно листать мягкие книжки с яркими картинками. С двух лет ребёнку нужно читать и обсуждать с ним прочитанное, в четыре-пять — учить буквам, а с шести читать более длинные произведения, сказала Васильева.

По её словам, процесс чтения развивает детское мышление, внимание, память, способствует формированию аналитических способностей. Также ребёнок обучается эмпатии, умению сопереживать, что важно для будущей жизни. Кроме того, ребёнок вовлекается в культурную жизнь, у него формируется грамотная речь, а также развивается уверенность в себе и целеустремлённость.

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