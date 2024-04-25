Логопед Грязнова рассказала о ранних признаках задержки речевого развития

Логопед сети клиник «Семейная» Кира Грязнова назвала признаки задержки речевого развития.

«Симптомы задержки речевого развития у детей до двух лет: ребёнок не использует жесты и мимику при коммуникации; не понимает простых вопросов и ответов; испытывает трудности при выполнении заданий, связанных с языком и речью», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Грязнова, родителям следует обратиться к педиатру или логопеду, если подобные признаки обнаружены у ребёнка.

Специалисты проведут обследование и предложат различные методы лечения, включая занятия с логопедом, терапию поведения или медикаментозное лечение.

Ранее старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, что в силу особенностей иммунитета дети могут быть больше подвержены риску заболеваний, чем взрослые.