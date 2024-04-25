Ревматолог Евдокименко рассказал об особенностях болезни Бехтерева

Врач-ревматолог Павел Евдокименко высказался об особенностях болезни Бехтерева.

«Особенность этого заболевания в том, что при болезни Бехтерева происходит сращение позвонков. Кости в позвоночнике постепенно начинают между собой срастаться. У кого-то это происходит быстрее, у кого-то — медленнее», — заявил он в беседе с 360.ru.

По его словам, при тяжёлых формах у человека полностью исчезает возможность сгибаться.

«Почему-то собственные клетки начинают атаковать позвоночник и вызывают воспаление. Почти всегда это усугубляется на фоне стресса, то есть стрессовый фактор там играет важнейшую роль», — отметил Евдокименко.

Как добавил врач, основное лечение в том, чтобы не дать позвоночнику закостенеть.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева.