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Терапевт Романенко назвала причины возникновения шума в ушах

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Врач-терапевт кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала о причинах возникновения шума в ушах.
Терапевт Романенко назвала причины возникновения шума в ушах
  • Gettyimages.ru

«Тиннитус — очень частая проблема, которая существенно снижает качество жизни», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, причиной шума может быть высокое давление. Также в ушах иногда шумит после физической активности.

Среди других причин — серная пробка, простудное заболевание, гайморит, аллергия.

Как отметила Романенко, на качество слуха влияют некоторые лекарства, в том числе антибиотики.

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