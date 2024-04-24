Офтальмолог Кусков предостерёг от отказа от защитных очков в солнечную погоду
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«Ультрафиолет очень важен для нашего организма, так как он помогает организму синтезировать витамин D. Однако тот же ультрафиолет опасен для глаз, а именно для эпителия роговицы, сетчатки и хрусталика, который притягивает к себе солнечный свет, если глаза не защищены очками», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, ультрафиолетовые лучи могут вызвать ожог роговицы, а вред для хрусталика заключается в ускорении процессов его помутнения.
Ранее врач-офтальмолог Центра глазной патологии Дмитрий Сагоненко рассказал о неочевидных факторах снижения зрения.