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Офтальмолог Кусков предостерёг от отказа от защитных очков в солнечную погоду

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Врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков посоветовал не отказываться от ношения защитных очков в солнечную погоду.
Офтальмолог Кусков предостерёг от отказа от защитных очков в солнечную погоду
  • Gettyimages.ru

«Ультрафиолет очень важен для нашего организма, так как он помогает организму синтезировать витамин D. Однако тот же ультрафиолет опасен для глаз, а именно для эпителия роговицы, сетчатки и хрусталика, который притягивает к себе солнечный свет, если глаза не защищены очками», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ультрафиолетовые лучи могут вызвать ожог роговицы, а вред для хрусталика заключается в ускорении процессов его помутнения.

Ранее врач-офтальмолог Центра глазной патологии Дмитрий Сагоненко рассказал о неочевидных факторах снижения зрения.

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