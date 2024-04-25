Невролог Неврюзина рассказала о ключевых симптомах СДВГ у детей

Детский невролог высшей категории «СМ-Клиника» Галина Неврюзина перечислила ключевые симптомы синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у детей.

«Среди особенностей в поведении ребёнка, которые должны настораживать: частые смены настроения, повышенная раздражительность, тревожность, чувство страха; гиперактивность, нарушение внимания (ребёнку трудно сосредоточиться и поддерживать концентрацию внимания в течение достаточного времени, на него оказывают сильное влияние отвлекающие факторы внешней среды); сильную импульсивность и связанные с этим нарушения речи и произношения, заикание», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, существуют разные формы СДВГ, но он не влияет на умственные способности ребёнка.

Такие дети трудно контролируют своё поведение, отчего бывают излишне эмоциональными, невнимательными, нетерпеливыми.

«Из-за импульсивности у них часто возникают ссоры и конфликты с родителями, семьёй или друзьями», — сказала невролог.

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