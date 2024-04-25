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В Минпромторге подтвердили намерение «Ашана» продолжить работу в России

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Замглавы российского Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что ретейлер «Ашан» официально уведомил ведомство о том, что намерен продолжить свою работу на территории России.
В Минпромторге подтвердили намерение «Ашана» продолжить работу в России
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Nikishin

Об этом Евтухов рассказал в беседе с РБК.

«Есть их официальное обращение в Министерство промышленности и торговли о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны», — сказал он. 

Евтухов подчеркнул, что не весь бизнес поддаётся тому давлению, которое на него оказывают правительства западных стран.

В апреле прошлого года «Ашан» также заявил, что не намерен прекращать работу в России.

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