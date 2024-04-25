В Минпромторге подтвердили намерение «Ашана» продолжить работу в России

Замглавы российского Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что ретейлер «Ашан» официально уведомил ведомство о том, что намерен продолжить свою работу на территории России.

Об этом Евтухов рассказал в беседе с РБК.

«Есть их официальное обращение в Министерство промышленности и торговли о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны», — сказал он.

Евтухов подчеркнул, что не весь бизнес поддаётся тому давлению, которое на него оказывают правительства западных стран.

В апреле прошлого года «Ашан» также заявил, что не намерен прекращать работу в России.