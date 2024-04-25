В Минпромторге подтвердили намерение «Ашана» продолжить работу в России
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Об этом Евтухов рассказал в беседе с РБК.
«Есть их официальное обращение в Министерство промышленности и торговли о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны», — сказал он.
Евтухов подчеркнул, что не весь бизнес поддаётся тому давлению, которое на него оказывают правительства западных стран.
В апреле прошлого года «Ашан» также заявил, что не намерен прекращать работу в России.