В «Ашане» опровергли слухи об уходе ретейлера из России
- РИА Новости
«Является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. «Ашан Ритейл Россия» продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность», — приводит ТАСС сообщение компании.
О намерении «Ашана» прекратить деятельность на территории России ранее сообщалось на сайте украинского подразделения ретейлера.
Согласно заявлению, компания якобы приняла решение прекратить поставки и инвестиции в Россию «под натиском обращений тысяч сотрудников и десяток писем».
В компании Danone также заявили, что она не собирается покидать российский рынок.