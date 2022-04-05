В «Ашане» опровергли слухи об уходе ретейлера из России

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«Ашан» не намерен прекращать работу в России — ретейлер назвал дезинформацией слухи о намерении уйти с российского рынка.
В «Ашане» опровергли слухи об уходе ретейлера из России
  • РИА Новости

«Является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. «Ашан Ритейл Россия» продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность», — приводит ТАСС сообщение компании.

О намерении «Ашана» прекратить деятельность на территории России ранее сообщалось на сайте украинского подразделения ретейлера

Согласно заявлению, компания якобы приняла решение прекратить поставки и инвестиции в Россию «под натиском обращений тысяч сотрудников и десяток писем».

В компании Danone также заявили, что она не собирается покидать российский рынок.

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