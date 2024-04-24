Иммунолог Русанова рассказала, как отличить ОРВИ от аллергии

Врач-эндокринолог, аллерголог-иммунолог Анна Русанова рассказала, как отличить ОРВИ от аллергии. По её словам, вирусные заболевания характеризуются интоксикацией, которая сопровождается повышением температуры до высоких показателей, а также ломотой в теле, болью в суставах.

«А при аллергии температура отсутствует, несмотря на возможную ломоту в теле и все признаки ОРВИ, но могут появляться головная боль, конъюнктивит, зуд, покраснение и слезоточивость глаз. Могут быть выделения из носа, но они не меняют свою интенсивность, густоту и окраску», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, пациенты также отмечают зуд и отёчность носа.

Как отметила Русанова, важно определить тип аллергии, а также суметь отличить аллергическую реакцию от симптомов простудного заболевания.

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