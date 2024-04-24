В ГД внесли законопроект об усилении мер безопасности на зрелищных мероприятиях
- globallookpress.com
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что поправки намерены прописать в законе «Основы законодательства России о культуре».
Так, авторы инициативы предложили дополнить закон статьёй, прописывающей особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации массовых мероприятий.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.