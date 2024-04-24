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В ГД внесли законопроект об усилении мер безопасности на зрелищных мероприятиях

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Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Государственную думу законопроект, предполагающий усиление мер безопасности при проведении зрелищных мероприятий.
В ГД внесли законопроект об усилении мер безопасности на зрелищных мероприятиях
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что поправки намерены прописать в законе «Основы законодательства России о культуре».

Так, авторы инициативы предложили дополнить закон статьёй, прописывающей особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации массовых мероприятий. 

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.

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