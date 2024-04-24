Психолог Деулин рассказал о способах борьбы с интернет-зависимостью
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«Можно установить программу на смартфон для «ограничения экранного времени», которая бы принудительно отключала интернет в случае злоупотребления времяпрепровождением в сети. Особенно это актуально для несовершеннолетних», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По мнению Деулина, необходимо определить временные интервалы, когда вы принудительно будете отключать функции мобильного интернета на своём гаджете.
«Можно в кругу близких договориться о правилах пользования гаджетами. Например, во время приёма пищи, разговоров, приготовления ко сну переключать смартфон в «авиарежим», — сказал психолог.
Также важно организовать встречи, учебные занятия, общение, конференции в режиме реального общения.
«Уделять больше времени общению с друзьями, близкими оффлайн, бывать на природе, посещать парки, музеи, заниматься спортом, общественно-полезными делами и так далее», — заключил эксперт.
Ранее психолог и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Ирина Чилибьева дала рекомендации, как научить ребёнка пользоваться смартфоном с пользой.