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Психолог Деулин рассказал о способах борьбы с интернет-зависимостью

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Декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ, психолог Дмитрий Деулин назвал методы борьбы с зависимостью от интернета.
Психолог Деулин рассказал о способах борьбы с интернет-зависимостью
  • Gettyimages.ru

«Можно установить программу на смартфон для «ограничения экранного времени», которая бы принудительно отключала интернет в случае злоупотребления времяпрепровождением в сети. Особенно это актуально для несовершеннолетних», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Деулина, необходимо определить временные интервалы, когда вы принудительно будете отключать функции мобильного интернета на своём гаджете.

«Можно в кругу близких договориться о правилах пользования гаджетами. Например, во время приёма пищи, разговоров, приготовления ко сну переключать смартфон в «авиарежим», — сказал психолог.

Также важно организовать встречи, учебные занятия, общение, конференции в режиме реального общения.

«Уделять больше времени общению с друзьями, близкими оффлайн, бывать на природе, посещать парки, музеи, заниматься спортом, общественно-полезными делами и так далее», — заключил эксперт.

Ранее психолог и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Ирина Чилибьева дала рекомендации, как научить ребёнка пользоваться смартфоном с пользой.

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