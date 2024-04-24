Психолог Деулин рассказал о способах борьбы с интернет-зависимостью

Декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ, психолог Дмитрий Деулин назвал методы борьбы с зависимостью от интернета.

«Можно установить программу на смартфон для «ограничения экранного времени», которая бы принудительно отключала интернет в случае злоупотребления времяпрепровождением в сети. Особенно это актуально для несовершеннолетних», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Деулина, необходимо определить временные интервалы, когда вы принудительно будете отключать функции мобильного интернета на своём гаджете.

«Можно в кругу близких договориться о правилах пользования гаджетами. Например, во время приёма пищи, разговоров, приготовления ко сну переключать смартфон в «авиарежим», — сказал психолог.

Также важно организовать встречи, учебные занятия, общение, конференции в режиме реального общения.

«Уделять больше времени общению с друзьями, близкими оффлайн, бывать на природе, посещать парки, музеи, заниматься спортом, общественно-полезными делами и так далее», — заключил эксперт.

Ранее психолог и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Ирина Чилибьева дала рекомендации, как научить ребёнка пользоваться смартфоном с пользой.