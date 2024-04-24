Собянин: в Москве процесс передачи заключения по рентгену ускорят с помощью ИИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичных медучреждениях искусственный интеллект будет анализировать рентгеновские снимки без участия врача.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, ежегодно в городе проводится порядка 2 млн флюорографий и рентгенографий, в 99% случаев патологий не выявляется.

Теперь ИИ будет анализировать снимки, и те из них, на которых не будет выявлено признаков заболеваний, будут автоматически появляться в электронной медкарте (ЭМК) пациента.

Если же ИИ найдёт отклонение от нормы, описание поступит врачам, а пациент получит ответ в течение суток.

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