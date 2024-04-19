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Тюменская область поделилась наработками в области цифровизации здравоохранения

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Тюменскую область 15—16 апреля посетила делегация из Смоленской области с целью перенять опыт цифровой трансформации системы здравоохранения.
Тюменская область поделилась наработками в области цифровизации здравоохранения
  • РИА Новости

В составе делегации были представители регионального правительства, а также центра информационных технологий и ГАУ «Медицинский информационно-аналитический центр», сообщает Тюменская область сегодня.

Посетители ознакомились с работой областной ГИС здравоохранения на примере поликлиники №5, центра телефонного обслуживания и нейродиалоговой системы «Виртуальный консультант 72». Члены делегации также посетили телемедицинский центр на базе областной клинической больницы №1 и изучили систему мониторинга основных показателей сферы здравоохранения.

Правительство Смоленской области высоко оценило наработки тюменских коллег. Гости выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом.

Ранее сообщалось, что жителям Московской области стал доступен новый медицинский сервис единой цифровой платформы здравоохранения — «Здоровье онлайн».

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