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Жителям Подмосковья стал доступен новый сервис «Здоровье онлайн»

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Жителям Московской области стал доступен новый медицинский сервис единой цифровой платформы здравоохранения — «Здоровье онлайн».
Жителям Подмосковья стал доступен новый сервис «Здоровье онлайн»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправления региона.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, все данные о здоровье жителей аккумулируются в едином цифровом пространстве и доступны онлайн как врачам, так и пациентам. Таким образом, цифровые сервисы помогают сделать медицину в регионе более доступной и качественной.

С помощью нового сервиса жители могут вести дневник здоровья, получать анализ внесённых показателей, рекомендации по питанию и активности, важные уведомления и другую полезную информацию.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что столица предоставила регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам в рамках поручения президента Владимира Путина.

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