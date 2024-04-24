В России 49% жителей не осведомлены о диабете и его симптомах

Новое исследование фонда «Росконгресс» и Аналитического центра НАФИ показало, что 49% россиян не осведомлены о симптомах сахарного диабета, а 24% не знают, к каком врачу обращаться с данным заболеванием.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Также из исследования следует, что с сахарным диабетом лично или через окружение сталкивались 15% жителей. Остальные 85% ответили отрицательно.

Со слов 44% опрошенных, они хорошо осведомлены о происхождении, признаках и тактике лечения диабета. 51% жителей правильно назвали симптомы заболевания.

Кроме того, среди россиян распространено несколько мифов о диабете. Например, 58% уверены, что при любом типе диабета строго запрещено сладкое, а 37% опрошенных думают, что от диабета можно полностью излечиться.

Ранее врач-эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин дал три совета, которые помогут снизить вероятность развития сахарного диабета.