В России 49% жителей не осведомлены о диабете и его симптомах
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Также из исследования следует, что с сахарным диабетом лично или через окружение сталкивались 15% жителей. Остальные 85% ответили отрицательно.
Со слов 44% опрошенных, они хорошо осведомлены о происхождении, признаках и тактике лечения диабета. 51% жителей правильно назвали симптомы заболевания.
Кроме того, среди россиян распространено несколько мифов о диабете. Например, 58% уверены, что при любом типе диабета строго запрещено сладкое, а 37% опрошенных думают, что от диабета можно полностью излечиться.
Ранее врач-эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин дал три совета, которые помогут снизить вероятность развития сахарного диабета.