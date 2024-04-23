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Врач Терушкин посоветовал отказаться от перекусов для профилактики диабета

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Врач-эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин дал три совета, которые помогут снизить вероятность развития сахарного диабета.
Врач Терушкин посоветовал отказаться от перекусов для профилактики диабета
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru специалист посоветовал больше двигаться: ходить, танцевать, бегать, гулять.

«Кстати, если идея 10 тыс. шагов вас не вдохновляет, замените их на 100 приседаний с подъёмом на носки — эта альтернатива не менее эффективна», — посоветовал Терушкин.

Второй совет — отказ от перекусов. Второй завтрак, полдник, стакан кефира на ночь — всё это может привести к развитию инсулинорезистентности. По словам эндокринолога, лучше оставить только завтрак, обед и ужин.

Кроме прочего, он посоветовал скорректировать питание, добавив больше белковой пищи, а также «медленные» углеводы и полиненасыщенные жиры.

Ранее врач, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые.

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