Врач Терушкин посоветовал отказаться от перекусов для профилактики диабета

Врач-эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин дал три совета, которые помогут снизить вероятность развития сахарного диабета.

В беседе с Life.ru специалист посоветовал больше двигаться: ходить, танцевать, бегать, гулять.

«Кстати, если идея 10 тыс. шагов вас не вдохновляет, замените их на 100 приседаний с подъёмом на носки — эта альтернатива не менее эффективна», — посоветовал Терушкин.

Второй совет — отказ от перекусов. Второй завтрак, полдник, стакан кефира на ночь — всё это может привести к развитию инсулинорезистентности. По словам эндокринолога, лучше оставить только завтрак, обед и ужин.

Кроме прочего, он посоветовал скорректировать питание, добавив больше белковой пищи, а также «медленные» углеводы и полиненасыщенные жиры.

Ранее врач, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые.