RT в Telegram
Подпишись

Ряд лиц в новых регионах и Белгородской области смогут взять льготную ипотеку

Короткая ссылка
Участники и ветераны, принимавшие участие в спецоперации и ряд лиц в новых регионах и Белгородской области смогут оформить ипотеку под 2% на вторичном рынке.
Ряд лиц в новых регионах и Белгородской области смогут взять льготную ипотеку
  • Gettyimages.ru
  • © VvoeVale

Об этом заявили в Министерстве финансов России.

Как отмечается в сообщении, участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, а также лица, осуществляющие свою деятельность в отдельных федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, могут приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке 2%.

Уточняется, что льготный ипотечный кредит на этих условиях можно будет взять до 30 апреля 2025 года.

Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что власти России обсуждают возможное повышение ставки по дальневосточной ипотеке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить