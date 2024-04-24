Ряд лиц в новых регионах и Белгородской области смогут взять льготную ипотеку

Участники и ветераны, принимавшие участие в спецоперации и ряд лиц в новых регионах и Белгородской области смогут оформить ипотеку под 2% на вторичном рынке.

Об этом заявили в Министерстве финансов России.

Как отмечается в сообщении, участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, а также лица, осуществляющие свою деятельность в отдельных федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, могут приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке 2%.

Уточняется, что льготный ипотечный кредит на этих условиях можно будет взять до 30 апреля 2025 года.

Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что власти России обсуждают возможное повышение ставки по дальневосточной ипотеке.