В России назвали самые привлекательные вакансии в период майских праздников

Аналитики изучили ситуацию на рынке труда в России и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений на майские праздники.

Так, водителю туристического автобуса, следующего по Золотому кольцу, готовы предложить зарплату до 190 тыс. рублей в месяц, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

В Санкт-Петербурге ищут тренера по бадминтону, а в Сочи — водителя на личном автомобиле, в обоих случаях работодатель предлагает оклад от 120 тыс. рублей.

Графическому дизайнеру в Красноярске готовы платить 100 тыс. рублей, фотографу-водителю в Мытищах — до 97 тыс., бариста в магазине здорового питания в Москве — от 74 тыс., аниматору в детском лагере в Королёве — до 70 тыс. рублей в месяц.

Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.