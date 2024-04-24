В России назвали самые привлекательные вакансии в период майских праздников
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Так, водителю туристического автобуса, следующего по Золотому кольцу, готовы предложить зарплату до 190 тыс. рублей в месяц, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка».
В Санкт-Петербурге ищут тренера по бадминтону, а в Сочи — водителя на личном автомобиле, в обоих случаях работодатель предлагает оклад от 120 тыс. рублей.
Графическому дизайнеру в Красноярске готовы платить 100 тыс. рублей, фотографу-водителю в Мытищах — до 97 тыс., бариста в магазине здорового питания в Москве — от 74 тыс., аниматору в детском лагере в Королёве — до 70 тыс. рублей в месяц.
Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.