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В Подмосковье открыли реабилитационные центры для детей с аутизмом

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В Московской области открыли сеть реабилитационных центров для детей с аутизмом.
В Подмосковье открыли реабилитационные центры для детей с аутизмом
  • Gettyimages.ru

Об этом телеканалу «360» рассказала заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних комплексного Центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» Ольга Маркова.

Как отметила специалист, за десять лет в регионе удалось создать сеть детских реабилитационных центров.

«За это время у нас открылись отделения в таких городах, как Ликино-Дулёво, Куровское и Орехово-Зуево, а также в деревне Дровосеки. В Орехово-Зуевском городском округе у нас один центр и при нём открыто три отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья», — сказала Маркова.

По словам эксперта, с детьми работают психологи, дефектологи, логопеды, инструкторы ЛФК, массажисты.

В деревне Дровосеки с детьми работают собаки, прошедшие специальное обучение и сертификацию для работы с детьми.

«Они, конечно, приносят большую помощь в реабилитации детей с аутизмом, потому что у них нарушена связь с внешним миром, а контакт с животными им обеспечивает эту связь. Через животных они выходят из своего внутреннего мира», — заключила Маркова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 1200 семей оформили выплату на уход за ребёнком-инвалидом.

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