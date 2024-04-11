В Подмосковье 1200 семей оформили выплату на уход за ребёнком-инвалидом

В Московской областной думе рассказали, что ежемесячную выплату на уход за ребёнком-инвалидом оформили 1,2 тыс. семей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, в феврале 2024 года был принят закон, по которому такие семьи могут получать по 18 тыс. рублей независимо от уровня доходов.

«Уход за тяжелобольным ребёнком требует от родителей полной отдачи, поэтому важно, чтобы эту меру могли получать все нуждающиеся в ней семьи», — сказал Брынцалов.

Ежемесячная выплата предоставляется одному из родителей или опекунов ребёнка с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что на поддержку семей в Московской области в 2024 году выделят 45 млрд рублей.