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На поддержку семей в Подмосковье в этом году выделят 45 млрд рублей

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На поддержку семей в Московской области в этом году выделят 45 млрд рублей.
На поддержку семей в Подмосковье в этом году выделят 45 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрея Голубева, в 2023 году в регионе родились 73 тыс. детей. Сейчас в Подмосковье в 1,2 млн семей воспитываются 1,7 млн детей.

Поддержка включает в себя ежемесячные выплаты, подарки новорождённым, выплаты на школьную форму, бесплатное питание в школьных столовых, дети до шести лет из многодетных семей могут бесплатно получить лекарства.

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