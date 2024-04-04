На поддержку семей в Подмосковье в этом году выделят 45 млрд рублей

На поддержку семей в Московской области в этом году выделят 45 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрея Голубева, в 2023 году в регионе родились 73 тыс. детей. Сейчас в Подмосковье в 1,2 млн семей воспитываются 1,7 млн детей.

Поддержка включает в себя ежемесячные выплаты, подарки новорождённым, выплаты на школьную форму, бесплатное питание в школьных столовых, дети до шести лет из многодетных семей могут бесплатно получить лекарства.