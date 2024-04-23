В Подмосковье рассказали о графике работы МФЦ в майские праздники
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, 28 апреля и 5 мая будут открыты офисы с семидневной рабочей неделей.
В периоды 29—30 апреля, 2—4 мая и 6—8 мая многофункциональные центры будут работать в обычном режиме.
Нерабочие дни для всех МФЦ — 1 и 9 мая.
С 10 мая МФЦ вернутся к стандартному графику работы.
Ранее сообщалось, что почти треть россиян планируют провести майские праздники за городом.