В Подмосковье рассказали о графике работы МФЦ в майские праздники

В Мингосуправлении Московской области рассказали о графике работы МФЦ в майские праздники.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, 28 апреля и 5 мая будут открыты офисы с семидневной рабочей неделей.

В периоды 29—30 апреля, 2—4 мая и 6—8 мая многофункциональные центры будут работать в обычном режиме.

Нерабочие дни для всех МФЦ — 1 и 9 мая.

С 10 мая МФЦ вернутся к стандартному графику работы.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян планируют провести майские праздники за городом.