Почти треть россиян планируют провести майские праздники за городом

Специалисты туротрасли провели исследование и выяснили, как россияне планируют провести майские праздники. Опрос показал, что почти треть респондентов (29%) проведут выходные за городом.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование сервисов Tutu и Wazzup.

Так, ещё 16% планируют поездку за рубеж, 14% будут путешествовать внутри страны. Пляжи отечественных курортов хотят посетить почти 6% респондентов, а 5% опрошенных выбрали санатории.

Специалисты, в частности, выяснили, что в переписках россиян в мессенджерах и социальных сетях к середине апреля многократно возросла частота употребления таких слов, как «дача», «огород» и «отпуск».

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию, более четверти россиян (26%) считают, что лучше всего проводить отпуск на морском побережье. Мечтают о таком отдыхе каждая третья женщина и каждый пятый мужчина.