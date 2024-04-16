Четверть россиян мечтают об отпуске на море

Более четверти россиян (26%) считают, что лучше всего проводить отпуск на морском побережье. Мечтают о таком отдыхе каждая третья женщина и каждый пятый мужчина.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Ещё 15% считают, что отпуск лучше провести дома, а 12% советуют выехать на дачу или в деревню.

Также 8% россиян уверены, что отпуск этим летом следует проводить в России, 6% — за границей, по 1% выделили конкретные направления — Турцию, Египет и страны Азии. По 3% голосов набрали Крым и курорты Краснодарского края.

По сравнению с аналогичным опросом, проведённым весной прошлого года, привлекательность отпуска на море выросла на 9 процентных пунктов.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию, 34% россиян отправятся в путешествие летом 2024 года.