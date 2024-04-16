Четверть россиян мечтают об отпуске на море
- Gettyimages.ru
- © Betsie Van Der Meer
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.
Ещё 15% считают, что отпуск лучше провести дома, а 12% советуют выехать на дачу или в деревню.
Также 8% россиян уверены, что отпуск этим летом следует проводить в России, 6% — за границей, по 1% выделили конкретные направления — Турцию, Египет и страны Азии. По 3% голосов набрали Крым и курорты Краснодарского края.
По сравнению с аналогичным опросом, проведённым весной прошлого года, привлекательность отпуска на море выросла на 9 процентных пунктов.
Ранее сообщалось, что, согласно исследованию, 34% россиян отправятся в путешествие летом 2024 года.