Более трети россиян отправятся в путешествие летом 2024 года

Согласно новому исследованию, 34% россиян отправятся в путешествие летом 2024 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на совместный опрос ВТБ и банка «Открытие».

По словам 62% участников исследования, они организуют отпуск самостоятельно, без услуг турагентств.

Из тех, кто намерен путешествовать, 28% отправятся в поездку по России, ещё 28% проведут отпуск на даче или дома, 6% — за рубежом.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН рассказал о направлениях, которые российские туристы выбирают для весеннего отдыха.