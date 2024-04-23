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В Совфеде рассказали о законопроекте, уточняющем правила рекламы онлайн-курсов

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин рассказал подробности о законопроекте, который призван уточнить правила рекламы онлайн-курсов и тренингов.
В Совфеде рассказали о законопроекте, уточняющем правила рекламы онлайн-курсов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Блогеры и организаторы курсов часто обещают своим подписчикам увеличение благосостояния, исполнение желаний и другие нереалистичные результаты. Такая реклама формирует у людей завышенные ожидания, которые могут не оправдаться», — сказал Шейкин.

По его словам, в законопроекте также говорится, что реклама просветительской деятельности должна сопровождаться предупреждением о том, что такая деятельность осуществляется вне рамок образовательных программ, что позволит потребителям лучше понимать характер предлагаемых услуг.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению качества и доступности просветительских услуг, а также защите прав потребителей и формированию положительного общественного мнения о просветительской деятельности», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовную ответственность за рекламу вебкама. Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

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