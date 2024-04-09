За рекламу вебкама предложили наказывать уголовно в России
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Как объяснил парламентарий, в его адрес поступают обращения от граждан, обеспокоенных навязчивой рекламой в интернете, предлагающей трудоустройство в вебкам-студиях.
«Данные объявления обещают высокий заработок и даже бесплатное проживание у работодателя. Однако фактически эта реклама является одной из форм склонения к занятию проституцией как девушек, так и юношей», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, многие молодые люди «клюют» на эту рекламу и становятся заложниками аморальной индустрии.
«Прошу Вас рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за рекламу занятия вебкамом», — говорится в тексте обращения.
Кроме того, по мнению депутата, необходимо криминализировать саму отрасль оказания сексуальных услуг через интернет.
Ранее Милонов предложил рассмотреть идею частичной реставрации и внедрения в современную молодёжную среду тимуровского движения с целью патриотического воспитания, обучения альтруизму, взаимовыручке и помощи ближним.