За рекламу вебкама предложили наказывать уголовно в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовную ответственность за рекламу вебкама. Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

Как объяснил парламентарий, в его адрес поступают обращения от граждан, обеспокоенных навязчивой рекламой в интернете, предлагающей трудоустройство в вебкам-студиях.

«Данные объявления обещают высокий заработок и даже бесплатное проживание у работодателя. Однако фактически эта реклама является одной из форм склонения к занятию проституцией как девушек, так и юношей», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, многие молодые люди «клюют» на эту рекламу и становятся заложниками аморальной индустрии.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за рекламу занятия вебкамом», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, по мнению депутата, необходимо криминализировать саму отрасль оказания сексуальных услуг через интернет.

Ранее Милонов предложил рассмотреть идею частичной реставрации и внедрения в современную молодёжную среду тимуровского движения с целью патриотического воспитания, обучения альтруизму, взаимовыручке и помощи ближним.