Врач Коршунова рекомендовала холодные компрессы при обострении артрита

Врач-ревматолог «СМ-Клиники» Ирина Коршунова дала рекомендации, которые помогут ослабить симптомы при воспалении суставов (артрит).

Если сустав увеличился в объёме, а на коже в этой области имеется покраснение, можно использовать холодные компрессы — они снизят боль, уменьшат воспаление, рассказала она в беседе с РИАМО.

Также, по её словам, важной составляющей лечения являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).

Кроме того, в острый период следует избегать интенсивной нагрузки. При этом важны ежедневные занятия лечебной физкультурой, которые помогают увеличить подвижность суставов и повысить тонус мышц.

«При необходимости можно использовать различные ортопедические изделия: ортезы, трости, ходунки, бандажи и ортопедические стельки», — отметила Коршунова.

По её словам, всё это может затормозить развитие заболевания и улучшить качество жизни.

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