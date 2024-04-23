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Специалист Губанов: уровень зарплат в сфере строительства вырос на 28% в марте

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Директор по продажам «Авито Работы» Роман Губанов рассказал, что в России для представителей некоторых отраслей этой весной повысились предлагаемые зарплаты.
Специалист Губанов: уровень зарплат в сфере строительства вырос на 28% в марте
  • РИА Новости

На фоне сезонных работ по сравнению с прошлым годом в марте 2024 года выросли средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сферах строительства (+28%), ЖКХ и эксплуатации (+13%), а также производства и сельского хозяйства (+11%), поделился эксперт в беседе с Life.ru.

«Кроме того, увеличиваются и средние зарплатные предложения в сегменте туризма, для которого также свойственно сезонное повышение (+19%)», — добавил Губанов.

Ранее эксперты рынка труда провели исследование в России и выяснили, каким специалистам рабочих профессий работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты с начала года.

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