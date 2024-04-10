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Названы самые высокооплачиваемые вакансии для рабочих специалистов в России

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Эксперты рынка труда провели исследование в России и выяснили, каким специалистам рабочих профессий работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты с начала года.
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для рабочих специалистов в России
  • Gettyimages.ru

За I квартал 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия водителя-дальнобойщика со средней предлагаемой зарплатой 170 494 рубля, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Авито Работа». Кроме того, средние зарплатные предложения для новых работников выросли на 9%.

На 27% за квартал увеличились зарплатные предложения на позицию фрезеровщика — до 136 151 рубля в месяц.

Первую тройку самых высокооплачиваемых вакансий замыкает профессия бурильщика со средней предлагаемой зарплатой 113 457 рублей.

Кроме того, в рейтинг рабочих вакансий с зарплатами свыше 100 тыс. рублей в месяц вошли: кафельщик (108 423 рубля), замерщик (103 815 рублей), водитель самосвала (102 895 рублей), плиточник (102 580 рублей), автоэлектрик (101 712 рублей), монолитчик (100 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в Перми в апреле больше всего готовы платить руководителю отдела логистики — от 120 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц.

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