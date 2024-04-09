В Перми назвали самые высокооплачиваемые вакансии апреля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса SuperJob.
Выяснилось, что в Перми в апреле больше всего готовы платить руководителю отдела логистики — от 120 до 150 тыс. рублей в месяц.
Также на одном из производственных предприятий ищут главного технолога с окладом от 100 тыс. рублей.
Тройку лидеров замыкает вакансия специалиста по доставке банковских карт. На такой должности готовы платить от 100 тыс. рублей. Такую же зарплату обещают плотнику-отделочнику в сфере каркасного домостроения.
Ранее Департамент труда и занятости Тюменской области составил список самых востребованных вакансий Тюмени в марте. Больше всего в городе не хватало специалистов рабочих профессий.