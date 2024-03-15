Кандидаты рабочих специальностей стали самыми востребованными в Тюмени в марте

Департамент труда и занятости Тюменской области составил список самых востребованных вакансий Тюмени в марте. Больше всего в городе не хватает специалистов рабочих профессий.

Об этом пишет nashgorod.ru.

Так, опытному водителю вездехода готовы предложить зарплату до 120 тыс. рублей, вальщику леса — 100—130 тыс. рублей, машинисту паровой передвижной установки — 170—190 тыс. рублей, оператору обезвоживающей и обессоливающей установки — от 136 до 154 тыс. рублей.

Кроме того, в Тюмени ищут специалиста по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды с окладом от 175 тыс. рублей в месяц.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.