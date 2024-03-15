RT в Telegram
Подпишись

Кандидаты рабочих специальностей стали самыми востребованными в Тюмени в марте

Короткая ссылка
Департамент труда и занятости Тюменской области составил список самых востребованных вакансий Тюмени в марте. Больше всего в городе не хватает специалистов рабочих профессий.
Кандидаты рабочих специальностей стали самыми востребованными в Тюмени в марте
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом пишет nashgorod.ru.  

Так, опытному водителю вездехода готовы предложить зарплату до 120 тыс. рублей, вальщику леса — 100—130 тыс. рублей, машинисту паровой передвижной установки — 170—190 тыс. рублей, оператору обезвоживающей и обессоливающей установки — от 136 до 154 тыс. рублей.

Кроме того, в Тюмени ищут специалиста по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды с окладом от 175 тыс. рублей в месяц.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить