Терапевт Рябков дал советы по борьбе с головной болью

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков дал рекомендации, как снять головную боль.

«При сильной головной боли наиболее эффективны анальгетики, содержащие кофеин», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, также помогут обычный аспирин или ибупрофен. Важно выпить обезболивающее сразу, как появились неприятные ощущения.

Также помогут холодный компресс на область головы, где ощущается боль, массаж области шеи, висков или лба, прогулка на свежем воздухе.

Если головная боль имеет хронический характер, следует обратиться к врачу для выявления причин и подбора индивидуального лечения, заключил Рябков.

Ранее детский невролог высшей категории «СМ-Клиника» для детей Галина Неврюзина рассказала о связи головной боли у детей с интенсивным использованием различных гаджетов.