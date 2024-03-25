Невролог Неврюзина назвала гаджеты одной из причин головной боли у детей

Детский невролог высшей категории «СМ-Клиника» для детей Галина Неврюзина рассказала о связи головной боли у детей с интенсивным использованием различных гаджетов.

«Продолжительный просмотр мультфильмов, видеороликов, длительная игра в компьютерные игры приводит к переутомлению нервной системы и вызывает соответствующую её реакцию в виде головной боли», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, долгое нахождение в статичном положении, в неправильной позе перед монитором компьютера приводит к монотонной боли в лобно-височных частях головы.

«Родителям важно помнить о недопустимости подмены живого общения, прогулок, активных игр и занятий с ребёнком искусственными электронными и телевизионными «заменителями», — заключила эксперт.

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