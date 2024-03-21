Невролог Демьяновская назвала сидячий образ жизни причиной возникновения отёков

Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о возможных причинах возникновения отёков.

«Если человек сидит большую часть дня, отток крови по венозным сосудам замедляется, поэтому могут появляться отёки в области голеней, лодыжек, стоп. Также жидкость может задерживаться в тканях из-за избытка соли в рационе», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, ещё одной причиной может быть недостаточное употребление воды, так как при этом нарушается нормальная работа почек.

Кроме того, отёчность возникает как побочный эффект от приёма некоторых лекарственных средств.

Как добавила Демьяновская, если отёки появляются регулярно, а изменение образа жизни не помогает, то стоит обратиться к врачу.

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