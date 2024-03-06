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Невролог Хорошев дал советы по работе с клавиатурой

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Невролог Павел Хорошев рассказал, как правильно работать с клавиатурой.
Невролог Хорошев дал советы по работе с клавиатурой
  • Gettyimages.ru

«Нужно уменьшить угол подъёма кисти относительно предплечья над столом. Нужно, чтобы кисть лежала более плоско. Для этого нужно убрать задние ножки у клавиатуры, чтобы клавиатура лежала на столе плоско. Людям, у которых есть проблемы, выбирать клавиатуры с плоскими клавишами, как на ноутбуках», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, многим удобнее работать с высокими клавишами, но если есть проблемы, то лучше использовать низкие, чтобы экскурсия пальцев при нажатии была меньше.

Что касается компьютерных мышек, то они должны быть по возможности плоские, считает Хорошев.

«Некоторые говорят, что якобы гелевая подкладка под лучезапястный сустав поможет, но на самом деле нет. Её нужно располагать очень грамотно. Если человек неправильно расположил свою кисть, силиконовая подкладка под сустав будет давить на карпальный канал и ухудшит ситуацию», — добавил врач.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

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