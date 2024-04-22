Онколог Пылёв перечислил группы риска по развитию меланомы

Врач-онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылёв рассказал о группах риска по развитию меланомы.

«Пациенты с определённым фототипом кожи, то есть светлая кожа, большое количество пигментных образований, наследственный характер, то есть ближайшие родственники или родители имели это заболевание», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Также, по словам специалиста, в группу риска входят люди, у которых в анамнезе есть солнечные ожоги.

Ультрафиолетовое излучение является одним из основных факторов возникновения этого заболевания.

«Так как чаще всего мы говорим о том, что это кожная локализация, то при наличии большого количества родинок следует показываться врачу дермато-онкологу, чтобы он внимательно эти родинки осмотрел», — заключил врач.

Ранее главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов перечислил основные правила питания для профилактики возникновения злокачественных новообразований.