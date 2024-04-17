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Онколог Иванов назвал правильное питание одним из способов профилактики рака

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Главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов перечислил основные правила питания для профилактики возникновения злокачественных новообразований.
Онколог Иванов назвал правильное питание одним из способов профилактики рака
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

«Важно ограничить потребление калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса. Из-за лишнего веса нарушается обмен веществ», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, неправильная работа на внутриклеточном уровне приводит к самым разным последствиям.

В первую очередь стоит ограничить употребление красного мяса. В нём содержится гемовое железо, которое способствует увеличению продукции свободных радикалов кислорода. Это в свою очередь приводит к повреждению клеток и генетического материала организма.

«Также важно употреблять больше продуктов растительного происхождения, включая овощи, фрукты и цельные зерновые. В них содержатся противораковые антиоксиданты, пищевые волокна и множество других полезных веществ», — заключил онколог.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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