Онколог Иванов назвал правильное питание одним из способов профилактики рака
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«Важно ограничить потребление калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса. Из-за лишнего веса нарушается обмен веществ», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил специалист, неправильная работа на внутриклеточном уровне приводит к самым разным последствиям.
В первую очередь стоит ограничить употребление красного мяса. В нём содержится гемовое железо, которое способствует увеличению продукции свободных радикалов кислорода. Это в свою очередь приводит к повреждению клеток и генетического материала организма.
«Также важно употреблять больше продуктов растительного происхождения, включая овощи, фрукты и цельные зерновые. В них содержатся противораковые антиоксиданты, пищевые волокна и множество других полезных веществ», — заключил онколог.
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