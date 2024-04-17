Онколог Иванов назвал правильное питание одним из способов профилактики рака

Главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов перечислил основные правила питания для профилактики возникновения злокачественных новообразований.

«Важно ограничить потребление калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса. Из-за лишнего веса нарушается обмен веществ», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, неправильная работа на внутриклеточном уровне приводит к самым разным последствиям.

В первую очередь стоит ограничить употребление красного мяса. В нём содержится гемовое железо, которое способствует увеличению продукции свободных радикалов кислорода. Это в свою очередь приводит к повреждению клеток и генетического материала организма.

«Также важно употреблять больше продуктов растительного происхождения, включая овощи, фрукты и цельные зерновые. В них содержатся противораковые антиоксиданты, пищевые волокна и множество других полезных веществ», — заключил онколог.

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