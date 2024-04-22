Директор Meta заочно получил шесть лет в России по делу об оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил директора по коммуникациям компании Meta* Энди Стоуна к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

Отмечается, что Стоуну заочно назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее Энди Стоуна внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кроме того, МВД России объявило его в розыск.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.