Родители Ковалёва подали заявление об угрозах со стороны родственников Аббасова
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Дениса Ковалёва.
«Поступают угрозы от родственников Аббасова и Гусейнова», — сказал он.
Ковалёв добавил, что в связи с этим подано заявление в правоохранительные органы.
Ранее в Ростовской области был задержан подозреваемый по делу об убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве. 24-летний Кирилл Ковалёв получил смертельное ранение во время конфликта.
Всего по данному делу обвинение предъявлено шестерым фигурантам.
Как сообщила следователь в Замоскворецком суде Москвы, отец Шахина Аббасова пытался договориться с родственниками убитого молодого человека, чтобы замять дело.