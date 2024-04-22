Родители Ковалёва подали заявление об угрозах со стороны родственников Аббасова

Родителям убитого в результате спора о парковке Кирилла Ковалёва поступают угрозы со стороны родственников обвиняемых по делу.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Дениса Ковалёва.

«Поступают угрозы от родственников Аббасова и Гусейнова», — сказал он.

Ковалёв добавил, что в связи с этим подано заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Ростовской области был задержан подозреваемый по делу об убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве. 24-летний Кирилл Ковалёв получил смертельное ранение во время конфликта.

Всего по данному делу обвинение предъявлено шестерым фигурантам.

Как сообщила следователь в Замоскворецком суде Москвы, отец Шахина Аббасова пытался договориться с родственниками убитого молодого человека, чтобы замять дело.