Задержанным по делу об убийстве из-за парковки в Москве предъявлено обвинение

Шестерым задержанным по делу об убийстве молодого человека из-за конфликта вокруг парковки в Москве предъявлено обвинение.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сторона обвинения будет ходатайствовать об аресте всех задержанных во время судебного заседания.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого по делу об убийстве мотоциклиста из-за парковки на юго-востоке Москвы и двух соучастников. 24-летний Кирилл Ковалёв получил смертельное ранение 17 апреля во время конфликта у подъезда жилого дома.