RT в Telegram
Подпишись

Задержанным по делу об убийстве из-за парковки в Москве предъявлено обвинение

Короткая ссылка
Шестерым задержанным по делу об убийстве молодого человека из-за конфликта вокруг парковки в Москве предъявлено обвинение.
Задержанным по делу об убийстве из-за парковки в Москве предъявлено обвинение
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сторона обвинения будет ходатайствовать об аресте всех задержанных во время судебного заседания. 

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого по делу об убийстве мотоциклиста из-за парковки на юго-востоке Москвы и двух соучастников. 24-летний Кирилл Ковалёв получил смертельное ранение 17 апреля во время конфликта у подъезда жилого дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить