«Установить роль каждого из соучастников»: в Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве мотоциклиста в Москве

В Ростовской области задержали подозреваемого по делу об убийстве мотоциклиста из-за парковки на юго-востоке Москвы и двух его соучастников. 24-летний Кирилл Ковалёв получил смертельное ранение 17 апреля во время конфликта у подъезда жилого дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений, фигурантам грозит до 20 лет заключения.

В Ростовской области задержаны подозреваемый и двое предполагаемых соучастников по делу об убийстве 24-летнего Кирилла Ковалёва на юго-востоке Москвы. 21-летний Шахин Аббасов, его брат Шохрат и их 22-летний родственник Иса Аббасов пытались скрыться от правоохранительных органов. Их поймали на территории станицы Казанской в Ростовской области. Всех троих везут на допрос в столичный СК.

«Задержание производилось совместно с оперативными сотрудниками полиции», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале СК.

Напомним, москвич Кирилл Ковалёв был убит 17 апреля на улице Краснодарской. По версии следствия, в тот день 21-летний фигурант уголовного дела припарковал свой автомобиль на тротуаре во дворе жилого дома. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя мотоциклиста Кирилла Ковалёва, который сделал Аббасову замечание.

«В ходе словесного конфликта подозреваемый нанёс множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также нанёс не менее одного удара ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении», — говорится в официальном сообщении столичного управления СК.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, установленных во дворе дома, где произошло ЧП, сразу после нападения Шахин Аббасов вместе с находившимися с ним братьями ходил кругами, видимо, не понимая, что делать дальше. На место происшествия тем временем подошла девушка Кирилла и, увидев, что её молодой человек ранен и лежит без сознания, начала кричать, чтобы кто-нибудь вызвал скорую.

После этого нападавший и двое его спутников сели в припаркованные возле дома BMW и Toyota и скрылись на них до приезда полиции. На следующий день машины, на которых уехали подозреваемые, нашли брошенными в Москве — предполагаемые преступники сменили авто и снова обратились в бегство.

В оставленной злоумышленниками BMW сотрудники правоохранительных органов нашли пистолет, а также нож, которым, предположительно, и был убит Ковалёв. В брошенной машине также нашли пакет со множеством наклеек со штрих-кодами. Автомобиль находился в 2 км от места убийства Кирилла Ковалёва — на Новороссийской улице в Москве.

«Он уже был без сознания»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование громкого уголовного дела на контроль. По факту гибели 24-летнего мотоциклиста в Москве сначала возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 («Убийство»), затем статью переквалифицировали на более тяжкую — пп. «и», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений). По ней задержанным Шахину Аббасову и двум его предполагаемым соучастникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Мать погибшего мотоциклиста Елена заявила RT, что убийство сына произошло практически на глазах у его любимой девушки. В мае пара собиралась лететь в отпуск в Крым.

«Можете вообще представить: девушка собралась выходить замуж и рожать детей, и её молодого человека взяли и убили у неё на глазах. Она лично этого не видела, но она присутствовала, когда он уже был без сознания», — сказала женщина.

«Они занимались в одной спортивной школе волейболом, спортивным велосипедом, они знакомы более шести лет. В этом году мы хотели поехать все вместе в Крым — мы с мужем и наши дети», — добавила мать погибшего.

18 апреля в Москве были задержаны отец и друг подозреваемого, их доставили на допрос. В ходе обысков в доме отца Шахина Аббасова нашли 44 млн рублей и $300 тыс. (28,2 млн рублей) наличными. Как оказалось, старший брат подозреваемого в убийстве торговал обувью на одном из популярных российских маркетплейсов.

«Глава ведомства поручил установить роль каждого из соучастников в совершении преступления, источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого, проверить имеющуюся информацию о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания на территории столицы, а также выяснить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления», — сообщили в пресс-службе СК.