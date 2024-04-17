Загадочное исчезновение: в Бурятии шестые сутки ищут пропавшую финалистку конкурса «Миссис Бурятия»

В Улан-Удэ шестые сутки разыскивают финалистку конкурса «Миссис Бурятия—2024» Сэсэг Буинову, которая пропала вместе со своим знакомым при странных обстоятельствах в ночь с 11 на 12 апреля. В ночь исчезновения Буинова подрабатывала в службе такси, в последний раз её видели возле торгового центра, где она забрала своего товарища — 26-летнего Станислава Норбоева. Больше их никто не видел. Позднее машину Сэсэг без номерных знаков нашли в одном из дворов Улан-Удэ. Также были найдены некоторые личные вещи Буиновой и Норбоева — они были разбросаны в разных местах.

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело об убийстве в связи с пропажей финалистки конкурса «Миссис Бурятия—2024» Сэсэг Буиновой. Она исчезла в ночь с 11 на 12 апреля. Кроме Сэсэг в ту ночь пропал её 26-летний знакомый Станислав Норбоев — по данным правоохранительных органов, он сел в салон авто Буиновой, после чего их обоих больше никто не видел. Оба пропавших сейчас объявлены в розыск.

В официальном сообщении управления Следственного комитета по Республике Бурятия говорится, что перед исчезновением Сэсэг уехала из дома на своем автомобиле марки «Mitsubishi Outlander», обратно не вернулась и бесследно исчезла.

«Следствием установлено, что 11 апреля 2024 года 30-летняя женщина на площадке перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина повстречала знакомого 26-летнего мужчину, который сел в салон её автомобиля, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Некоторые личные вещи, а также автомобиль женщины позже обнаружены в разных местах города и на пригородной территории», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что предметы, обнаруженные в ходе поисков, были детально осмотрены, а с их поверхности «изъяты следы, необходимые для производства различных криминалистических экспертиз».

Ночь исчезновения

Знакомый пропавшей Сэсэг Буиновой рассказал, что в семье двое маленьких детей 8 и 10 лет.

«Сэсэг оформлена как индивидуальный предприниматель, у неё есть свой магазин детской одежды, и иногда она подрабатывает в такси», — рассказал он RT.

Совсем недавно Сэсэг приняла участие в республиканском конкурсе красоты «Миссис Бурятия—2024», 7 апреля она завоевала в финале титул «Миссис Топ-модель», о чём рассказывала в своих соцсетях.

По словам Вячеслава, который работает вместе с мужем пропавшей женщины, семья Буиновых жила дружно, о ссорах между супругами он не слышал.

«В ночь исчезновения женщины её супруг Борис находился в Хабаровске в командировке. Накануне они созванивались по видеосвязи, и Сэсэг предупредила мужа, что хочет потаксовать, а Борис попросил её не кататься ночью. На следующий день Буинов отправлял супруге фотографии, но она уже не отвечала на сообщения», — рассказывает собеседник RT.

По его словам, Борис забеспокоился 13 апреля и позвонил жене — её номер был недоступен. Тогда мужчина попросил тёщу навестить Сэсэг и детей — та перезвонила ему с новостью, что дети дома одни, матери с ними нет. В тот же день супруг Сэсэг вылетел домой.

Мать пропавшего вместе с Сэсэг Станислава Норбоева рассказала RT, что сын жил отдельно, снимал жильё и служил рабочим в дорожном управлении.

«Стас — очень порядочный, аккуратный, думающий человек, в криминалах никогда замешан не был. Денег больших у него не было, но и долгов не было», — рассказала RT родственница пропавшего.

Мать Станислава добавила, что в поисковом штабе к ней подходила девушка, представившаяся знакомой Сэсэг — она рассказала, что 2 апреля была с Буиновой в ночном клубе «Гёдзе» в Улан-Удэ. Тогда Сэсэг якобы и познакомилась с Норбоевым.

В день своего исчезновения молодой человек заезжал к матери поужинать.

«Когда Стаc уже одевался в прихожей, ему позвонили — он ответил, что перезвонит, когда сядет в машину. Утверждать, что ему звонила именно Сэсэг, мы не можем, — отметила собеседница RT. — Мне позвонили в субботу и сказали, что на улице Домостроителей нашли вещи Стаса. Братья ездили туда, я не ездила. Но вещи они опознали. Также там были его водительские права».

Жуткие находки

По данным местных СМИ, машину, похожую на автомобиль Сэсэг, нашли в одном из жилых дворов Улан-Удэ 14 апреля — с неё были сорваны номера, они находились в багажнике, а на стекле машины со стороны водительского кресла было обнаружено пятно, похожее на кровь. Авто опознал супруг пропавшей.

16 апреля в поисках Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева приняли участие более 130 человек, включая полицейских, родных и близких пропавших, а также добровольцев из числа неравнодушных жителей Республики Бурятия, сообщал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». За все дни поисков пешими группами была закрыта территория более 905 квадратных километров, пройдено более 2560 км.

В ходе поисков волонтёры обнаружили некоторые вещи Буиновой — например, её шапку и зеркало от её машины. По данным местных СМИ, на улице Домостроителей, где были найдены вещи и документы Норбоева, также якобы обнаружили женские колготки и лужу крови. В других местах волонтёры обнаружили шапку и ботинки Сэсэг, а также принадлежавшую ей электронную сигарету.