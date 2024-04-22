Отец обвиняемого в убийстве из-за парковки пытался замять дело
- РИА Новости
Как указывает РИА Новости, об этом заявила следователь в Замоскворецком суде Москвы.
«Отец Аббасова пытался договориться с родственниками, чтобы замять дело», — сказала она.
Ранее в Ростовской области был задержан подозреваемый по делу об убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве. 24-летний Кирилл Ковалёв получил смертельное ранение 17 апреля во время конфликта.
Всего по данному делу обвинение предъявлено шестерым фигурантам.