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Врач Утнасунова рассказала о вреде повышенной дневной сонливости

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Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Виктория Утнасунова заявила, что повышенная дневная сонливость свидетельствует о серьёзных нарушениях в работе организма.
Врач Утнасунова рассказала о вреде повышенной дневной сонливости
  • Gettyimages.ru

«Сонливость возникает, например, при синдроме обструктивного апноэ. Это связано с задержками дыхания во сне, которые приводят к кислородному голоданию. При апноэ мозг остаётся активным и ночью, организм не восстанавливается», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметила специалист, дневная сонливость также может говорить о наличии у человека неврологических заболеваний (синдром беспокойных ног и болезнь Паркинсона) или болезни центральной нервной системы.

«Постоянным желанием спать сопровождаются и психические расстройства, в том числе депрессивное состояние», — заключила врач.

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