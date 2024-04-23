В «Профессиях будущего» назвали популярные направления для переобучения
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Так, наиболее популярной профессией стал оператор фрезерных станков с программным управлением.
Отмечается, что в обязанности такого специалиста входит, в частности, управление процессом обработки деталей, контроль работы станка, корректировка управляющих программ.
Вторая популярная профессия — монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Также соискатели готовы стать наладчиками станков и манипуляторов, операторами токарных станков с программным управлением и сварщиками.
«Мы отмечаем абсолютное лидерство рабочих профессий в качестве направления для переобучения. Это объясняется перспективностью этого направления, востребованностью таких специалистов и комфортными условиями работы на современных предприятиях. По всем этим направлениям доступны короткие программы обучения — буквально за 3,5 месяца можно освоить новую специальность. Обучение почти всегда проходит непосредственно на площадке промышленных предприятий, многие соискатели после обучения остаются работать именно там», — рассказал Тарасов.
Он также отметил, что представители рабочих профессий могут рассчитывать на высокий доход — например, в зависимости от разряда и количества отработанных смен зарплата сварщика может достигать 200 тыс. рублей.
«В целом тенденция на переобучение и смену профессии среди соискателей сохраняется. Они выбирают более комфортное и перспективное для себя направление или повышают квалификацию в «своей» сфере. Как показывает практика, получить новую профессию и продолжать в ней развиваться могут все кандидаты независимо от возраста и направления деятельности», — отметил эксперт.
Ранее карьерный наставник центра «Профессии будущего» Алина Лаврова рассказала, как определиться с направлением деятельности, если не знаешь, чего хочешь.