В «Профессиях будущего» назвали популярные направления для переобучения

Руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов рассказал в беседе с RT, какие направления соискатели чаще всего выбирают для переобучения и освоения новой профессии.

Так, наиболее популярной профессией стал оператор фрезерных станков с программным управлением.

Отмечается, что в обязанности такого специалиста входит, в частности, управление процессом обработки деталей, контроль работы станка, корректировка управляющих программ.



Вторая популярная профессия — монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Также соискатели готовы стать наладчиками станков и манипуляторов, операторами токарных станков с программным управлением и сварщиками.

«Мы отмечаем абсолютное лидерство рабочих профессий в качестве направления для переобучения. Это объясняется перспективностью этого направления, востребованностью таких специалистов и комфортными условиями работы на современных предприятиях. По всем этим направлениям доступны короткие программы обучения — буквально за 3,5 месяца можно освоить новую специальность. Обучение почти всегда проходит непосредственно на площадке промышленных предприятий, многие соискатели после обучения остаются работать именно там», — рассказал Тарасов.

Он также отметил, что представители рабочих профессий могут рассчитывать на высокий доход — например, в зависимости от разряда и количества отработанных смен зарплата сварщика может достигать 200 тыс. рублей.

«В целом тенденция на переобучение и смену профессии среди соискателей сохраняется. Они выбирают более комфортное и перспективное для себя направление или повышают квалификацию в «своей» сфере. Как показывает практика, получить новую профессию и продолжать в ней развиваться могут все кандидаты независимо от возраста и направления деятельности», — отметил эксперт.

Ранее карьерный наставник центра «Профессии будущего» Алина Лаврова рассказала, как определиться с направлением деятельности, если не знаешь, чего хочешь.