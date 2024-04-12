Карьерный наставник назвал способы правильно выбрать работу

Карьерный наставник центра «Профессии будущего» Алина Лаврова рассказала, как определиться с направлением деятельности, если не знаешь, чего хочешь.

По её словам, для начала необходимо провести анализ компетенций и навыков, учитывая опыт работы, если он есть.

«Любая практика даёт определённые навыки. Составьте список того, что вы делали ранее и что получалось лучше всего. Зная свои умения, проще подобрать сферу деятельности, в которой вы сможете развиваться. Это также поможет объяснить будущему работодателю на собеседовании, чем вы можете быть ему полезны», — отметила эксперт.

Интересы человека также имеют большое значение при выборе профессии. На работе человек проводит большую часть времени, поэтому важно, чтобы она приносила удовлетворение.

«Вспомните, какие у вас есть увлечения, и подумайте, что из этого подойдёт для будущей профессии. Например, если вам нравится рисовать, то вы можете попробовать себя в роли графического дизайнера или иллюстратора», — добавила она.

Определиться с направлением также поможет анализ востребованных профессий. Современный рынок труда постоянно развивается. Специальности, которые востребованы сегодня, уже через несколько лет могут стать неактуальными. Поэтому необходимо следить за тенденциями и перспективами в области, где вы хотите работать, считает эксперт.

Ещё одним критерием при выборе профессии являются личные желания и запросы. Лаврова советует определиться с тем, что именно хотелось бы получить от своей деятельности.

Помимо этого, определиться с направлением деятельности помогут профориентационные тесты. С их помощью выявляют профессиональную направленность человека, его сильные стороны и зоны роста, а также мотивацию карьерного выбора.